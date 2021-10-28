Соловьев ответил высмеявшей его итальянскую дачу Собчак

Соловьев: деньги на оплату работы Собчак на свадьбе могли быть украдены из бюджета

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал свою коллегу Ксению Собчак, поиронизировавшую над его недвижимостью на озере Комо в Италии. В разговоре с URA.RU журналист заявил, что деньги, которые Собчак получила за работу ведущей на свадьбе бывшего заместителя главы министерства финансов России Андрея Вавилова, могли быть украдены из российского бюджета.

По словам Соловьева, его дача в Италии была куплена много лет назад, при этом «бюджет РФ никак не пострадал». В то же время он упрекнул телеведущую в том, что она работала на свадьбе Вавилова. «Я напомню, что на оплату гонорара Собчак пошли деньги месье Андрея Вавилова, который, вежливо говоря, заподозрен в хищении из российского бюджета нескольких миллиардов долларов», — ответил на критику Соловьев.

Ранее Собчак опубликовала в Instagram пост, в котором высмеяла итальянскую дачу Соловьева. Она поиронизировала над тем, что у телеведущего есть зарубежная недвижимость, и в шутку предположила, что ее коллега приобрел дом на озере Комо, так как ему «не хватило денег на дачу в Геленджике».

О том, что экс-чиновник Минфина устроил пышную свадьбу в Италии, стало известно 23 октября. 60-летний бизнесмен обручился с 24-летней избранницей Софи-Антуанеттой Дилуа в Москве, в Европе прошло неофициальное празднование свадьбы. Ведущими мероприятия были Собчак и юморист Максим Галкин.

По данным СМИ, Собчак могла получить 40-50 тысяч евро за работу в качестве ведущей на свадьбе Вавилова. Такое предположение выдвинула руководитель свадебного агентства Marryme Александра Ковтун.