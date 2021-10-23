Бывший чиновник Минфина устроил пышную свадьбу с ведущими Галкиным и Собчак

Экс-чиновник Минфина Андрей Вавилов отпраздновал в Италии свадьбу с 24-летней избранницей

Бывший заместитель главы министерства финансов России Андрей Вавилов устроил пышную свадьбу в Италии, гостей на мероприятие доставят частным самолетом. Об этом пишет портал Starhit.

60-летний экс-чиновник Минфина обручился с 24-летней избранницей Софи-Антуанеттой Дилуа в Москве, в Европе новобрачные запланировали неофициальное празднование свадьбы.

Отмечается, что ведущими церемонии выступят Максим Галкин и Ксения Собчак, также на мероприятии даст концерт Любовь Успенская.

Вавилов исполнял обязанности первого замминистра финансов в 1990-х, позже служил в Совете Федерации, где был членом комитета по бюджету. Последние годы он занимается компанией «СуперОкс», основанной им в 2006 году.