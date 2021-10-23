Вадим Самойлов на сцене раскритиковал Ельцин-центр и «борзую либеральную хурню»

Бывший фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов во время концерта в Ельцин-центре в рамках фестиваля Ural Music Night раскритиковал учреждение, заявив, что тут «много борзой тупорылой либеральной хурни». Видео с выступления музыканта опубликовал портал URA.RU в своем Telegram-канале.

«Я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой хурни, которая либеральная такая. Кстати, привет Ельцин-центру! Дорогие мои, мы вас здесь факаем. Мы у вас здесь выступаем, да, вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контр-пропагандой», — заявил Самойлов.

Позже генпродюсер Ural Music Night Евгений Горенбург принес извинения за слова Самойлова, назвав их «абсолютно неуместными». Он пообещал обсудить произошедшее с музыкантом.

В июне бывший солист российской рок-группы «Агаты Кристи» Глеб Самойлов, брат Вадима Самойлова, сорвал собственное выступление во Владимирской области.