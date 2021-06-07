Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов сорвал собственное выступление

Бывший солист российской рок-группы «Агаты Кристи» Глеб Самойлов сорвал собственное выступление во Владимирской области. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что музыканта вывели на сцену под руки, так как он не мог стоять на ногах. Артист сел и начал петь, но его речь звучала нечленораздельно. В итоге исполнителя увели за кулисы. Представители Самойлова пока никак не прокомментировали инцидент.

В прошлом году экс-участник «Агаты Кристи» попал в больницу. Тогда у него случился острый приступ панкреатита, из-за которого ему пришлось отменить онлайн-концерт.

Музыкальный коллектив «Агата Кристи» создан 30 лет назад Александром Козловым, Вадимом и Глебом Самойловыми в Свердловске. Исполнители известны в первую очередь благодаря таким песням, как «Опиум для никого», «Легион», «Как на войне». Последнее выступление группы состоялось в 2010 году на фестивале «Нашествие».