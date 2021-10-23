Возле отеля в Италии после свадьбы экс-чиновника Минфина установили флаг России

Возле здания итальянского отеля Grand Hotel Tremezzo, где прошла свадьба бывшего заместителя главы министерства финансов России Андрея Вавилова, установили российский флаг. Видео с улицы возле заведения опубликовано в Telegram-канале РЕН ТВ.

Отмечается, что до свадьбы экс-чиновника Минфина место российского триколора, появившегося близ здания отеля, занимал флаг Германии. На опубликованной записи видно, как неизвестный спускает флаг ФРГ, чтобы его заменить.

Ранее сообщалось, что Вавилов устроил пышную свадьбу в Италии. 60-летний бизнесмен и бывший член комитета по бюджету Совета Федерации России обручился с 24-летней Софи-Антуанеттой Дилуа. Ведущими церемонии выступили Максим Галкин и Ксения Собчак.