Журналистка «Эха Москвы» Майя Пешкова скончалась в возрасте 75 лет, у нее был коронавирус

Умерла журналистка «Эха Москвы» Майя Пешкова. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

Согласно информации, заболевшая коронавирусом сотрудница «Эха» скончалась ночью в больнице. Журналистка, которая работала на радиостанции с первых лет вещания, ушла из жизни в возрасте 75 лет.

Майя Пешкова родилась в Молдавской ССР, окончила химический факультет Кишиневского государственного университета, затем получила второе высшее образование — полиграфическое.

Пешкова являлась автором программ «Непрошедшее время», «Книжное казино», «Детская площадка», «Титульный лист», «Книги и вокруг». В 2006 году была награждена серебряной медалью Александра Блока, а в 2007 — благодарностью Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ранее сообщалось, что умерла российская актриса Ольга Красина, которая сыграла главную роль в фильме «Пиковая дама» 1960 года. Артистка скончалась в возрасте 80 лет.

