Стал известен возможный гонорар Собчак за работу ведущей свадьбы в Италии

Телеведущая Ксения Собчак могла получить 40-50 тысяч евро (3,2-4,1 миллиона рублей) за работу в качестве ведущей свадьбы бывшего заместителя главы министерства финансов России Андрея Вавилова. Такое предположение сделала руководитель свадебного агентства Marryme Александра Ковтун в разговоре с РЕН ТВ.

Она отметила, что гонорары зависят от уровня звезды, которую приглашают провести церемонию. Ковтун уточнила, что свадьба, на которую приглашены 30-35 гостей, обойдется минимум в 40 тысяч евро без учета размещения. В случае, если молодожены оплачивают перелет и двух-трехдневное проживание гостям, то минимальная цена торжества вырастает до 70 тысяч евро. Она также отметила, что свадьба на итальянском озере Комо доступна только очень состоятельным людям.

Ранее 23 октября стало известно, что бывший замглавы министерства финансов России Вавилов устроил пышную свадьбу в Италии. 60-летний бизнесмен, бывший член комитета по бюджету Совета Федерации России обручился с 24-летней Софи-Антуанеттой Дилуа. Гостей на мероприятие доставляли частным самолетом. Отмечается, что ведущими церемонии стали Максим Галкин и Ксения Собчак, также на мероприятии дала концерт Любовь Успенская.