Соловьев пристыдил Собчак после визита Болдуина на похороны убитого им оператора

Телеведущий Владимир Соловьев пристыдил журналистку Ксению Собчак за то, что та не пришла на похороны россиянки Екатерины Тарасовой, погибшей в ДТП с ее участием. В своем Telegram-канале он провел параллель с визитом актера Алека Болдуина на церемонию прощания с оператором Галиной Хатчинс, погибшей на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в результате несчастного случая.

«А Собчак вела свадьбу в Италии… Никаких параллелей. Просто наблюдение. На похоронах Екатерины Тарасовой Собчак никто не видел?» — прокомментировал Соловьев новость о Болдуине.

Ранее стало известно, что Собчак улетела на свадьбу в Италию после смертельного ДТП, чтобы провести свадьбу бывшего заместителя главы министерства финансов России Андрея Вавилова.

Во время одной из сцен съемок вестерна «Ржавчина» звезда картины Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате выстрела погибла оператор Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса. Актер уточнил, что сотрудничает со следствием.

Смертельная авария с участием Собчак произошла в Сочи 9 октября. Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля Екатерина Тарасова. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя возбудили уголовное дело.