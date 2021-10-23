Собчак улетела на свадьбу в Италию после смертельного ДТП

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак улетела в Италию после смертельного ДТП, чтобы провести свадьбу бывшего заместителя главы министерства финансов России Андрея Вавилова. Об этом сообщается в Telegram-канале KP.RU.

Отмечается, что в Instagram-сторис советского и российский актера Станислава Садальского появилось изображение пригласительного билета на свадьбу Вавилова и 24-летней дочки основательницы мехового дома Юлии Дилуа. Артист подчеркнул, что гулять на мероприятии будут и политики, и бизнесмены, и звезды шоу-бизнеса.

Выяснилось, что Собчак действительно выступила в роли ведущей на свадьбе и поздравила молодых.

Ранее сообщалось, что 60-летний экс-чиновник Минфина обручился с 24-летней избранницей Софи-Антуанеттой Дилуа в Москве. Неофициальное празднование событие состоялось в Европе, на берегу озера Комо.

Смертельная авария в Сочи случилась 9 октября. Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя возбудили уголовное дело.