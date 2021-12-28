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Арендатор нанес хозяину квартиры 42 удара ножом из-за замечания об образе жизни

В Саратове суд приговорил арендатора к 15 годам колонии за убийство хозяина квартиры

Фото: СК РФ

Жителя Саратова приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство хозяина квартиры и поджог, сообщает «Коммерсантъ». Мужчина шесть раз ударил арендодателя сковородой по голове, затем нанес не менее 42 ударов ножом, а после дважды ударил вилкой.

Как выяснили следователи, 36-летний россиянин снимал комнату у 63-летнего собственника. В день совершения преступления оба распивали спиртное. Хозяин несколько раз сделал съемщику замечание о его несознательном образе жизни. Арендатор разозлился и нанес владельцу жилого помещения многочисленные телесные повреждения. Хозяин скончался, и, осознав это, квартиросъемщик решил скрыть следы содеянного. Он поджег квартиру в нескольких местах, а сам ушел в свою комнату и продолжил распивать алкогольные напитки. Соседи вызвали пожарных, злоумышленника спасли.

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Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима. Кроме того, сыну погибшего удалось отсудить у убийцы компенсацию морального ущерба — 1,5 миллиона рублей.

В июне 2020-го другой арендатор убил владельца квартиры в Москве. Тело пенсионера с многочисленными травмами и ушибами нашли в одном из жилых домов на Рязанском проспекте. Конфликт между пожилым москвичом и съемщиком возник из-за того, что последний не смог вовремя внести арендную плату.

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Нина Ташевская
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