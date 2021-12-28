Шушкевич назвал ошибки Ельцина

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич дал оценку деятельности Бориса Ельцина на посту президента России. Его высказывания приводит Ura.ru.

Шушкевич назвал Ельцина человеком, которому можно было верить. Он также сравнил первого российского президента с бывшим Папой Римским Иоанном Павлом II и экс-главой Польши Лехом Валенсой. «Это люди, которым верили: верили, что сначала нужно пережить шок, потом — терапию, и все будет хорошо. Польша, Прибалтика тому пример», — заявил Шушкевич.

Бывший белорусский лидер также считает, что Ельцин готовил людей к ухудшению положения в стране вследствие смены политического строя, и назвал его ошибки. «Я считаю, что у него было очень много трудных, плохих решений. Я не хочу говорить про чеченские войны — это страшное дело. Про дефолт, о Гайдаре и прочем — я не идеализирую, не делаю святого из Ельцина», — подчеркнул политик.

Шушкевич также назвал Ельцина открытым человеком, объяснявшим, что делает, и поступавшем лучше, чем поступил бы он сам. Экс-глава белорусского государства добавил, что его отношение к бывшему российскому коллеге не изменилось.

Ранее Шушкевич ответил на обвинения в развале СССР, отметив, что важно помнить об отрицательных сторонах жизни в советском государстве, которые сейчас замалчиваются.