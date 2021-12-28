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Модель с 600 татуировками по всему телу показала новые изменения во внешности

Модель со множеством тату показала лицо после коррекции подбородка и введения филлеров

Фото: @amberluke.fanpage

Популярная австралийская блогерша, которая нанесла более 600 татуировок по всей поверхности кожи, показала новые изменения во внешности и удивила фанатов. На ее публикацию в Instagram обратили внимание журналисты Daily Star.

Известно, что 26-летняя модель Эмбер Люк (Amber Luke) покрыла рисунками 98 процентов своего тела, включая глазные яблоки. Помимо этого, она растянула тоннели в ушах, сделала пирсинг губы, лба, носа и грудной клетки, увеличила размер груди и ввела в лицо филлеры гиалуроновой кислоты и ботокса.

На одной из последних публикаций героиня материала разместила селфи, на котором показала поклонникам свое лицо после множества новых процедур, которые она сделала в декабре. В их число вошли коррекция формы подбородка, введение филлеров в губы, скулы, подбородок и косметологическая процедура, которая убирает мешки под глазами. В подписи к публикации, которая набрала больше двух тысяч лайков, Люк назвала подписчикам плюсы каждой из них.

Поклонники оценили перемены во внешности модели в комментариях под постом. «Выглядит хорошо», «Вау. Мне нравится», «Прекрасный ангел», «Ты пластиковая богиня, Эмбер», — хвалили они.

В начале декабря Эмбер Люк взялась за лицо и вызвала негодование среди фанатов. Тату-модель разместила на странице в Instagram селфи, на котором показала поклонникам новые татуировки в виде шрамов на лице. «Ты такая красивая, пощади свое лицо», — писали ей подписчики.

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Айсель Эюбова
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