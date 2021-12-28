Назван размер пенсии Деда Мороза

Деду Морозу насчитали пенсию в 10 221 рубль. Такой размер выплат назвали в региональном отделении Партии пенсионеров в Свердловской области (сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Несмотря на трудовой стаж с 1937 года (с момента, когда в СССР вернулось празднование новогодней елки), его пенсионное обеспечение с доплатами, которые положены в Свердловской области, составило чуть более 10 тысяч рублей. Поскольку дедушка считается работающим пенсионером, то его пенсия не индексируется. Единственная доплата, на которую он мог претендовать, касалась содержания несовершеннолетней внучки — Снегурочки, отметили в партии.

За прошедший год материальное положение Деда Мороза так и не улучшилось. «Деду Морозу остается рассчитывать только на прибавку к прожиточному минимуму пенсионера, который составит в наступающем году сумму в 10 277 рублей», — подчеркнули в партии.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции. Он добавил, что до настоящего момента у властей страны это получалось. При этом 21 декабря глава государства подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий россиян до 2024 года. Все отчисления в накопительную часть пенсии (шесть процентов от заработной платы) пойдут в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.