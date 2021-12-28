Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Назван размер пенсии Деда Мороза

Пенсия Деда Мороза составляет 10 221 рубль

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Деду Морозу насчитали пенсию в 10 221 рубль. Такой размер выплат назвали в региональном отделении Партии пенсионеров в Свердловской области (сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Несмотря на трудовой стаж с 1937 года (с момента, когда в СССР вернулось празднование новогодней елки), его пенсионное обеспечение с доплатами, которые положены в Свердловской области, составило чуть более 10 тысяч рублей. Поскольку дедушка считается работающим пенсионером, то его пенсия не индексируется. Единственная доплата, на которую он мог претендовать, касалась содержания несовершеннолетней внучки — Снегурочки, отметили в партии.

За прошедший год материальное положение Деда Мороза так и не улучшилось. «Деду Морозу остается рассчитывать только на прибавку к прожиточному минимуму пенсионера, который составит в наступающем году сумму в 10 277 рублей», — подчеркнули в партии.

Материалы по теме:
США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам
США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам
6 декабря
Потеряли берега. Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
Потеряли берега.Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
8 декабря

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции. Он добавил, что до настоящего момента у властей страны это получалось. При этом 21 декабря глава государства подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий россиян до 2024 года. Все отчисления в накопительную часть пенсии (шесть процентов от заработной платы) пойдут в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В России ликвидировали международный «Мемориал»
Россия подняла летающую лабораторию для слежки за самолетом-разведчиком США
Бой Шлеменко и Исмаилова подтвердили
Дзюба похвастался бомбардирскими успехами
Раскрыта личность устроившего стрельбу в больнице Светлограда
Представитель России в ЕС назвал европейский рынок газа гиперзависимым от погоды
Глава Роспотребнадзора предрекла появление новых штаммов COVID-19
Назарбаев встретился с Путиным
Идею о недопуске чиновников за рубеж на Новый год сравнили с решением Ельцина
Путин заявил о высоком уровне нейтрализации омикрон-штамма «Спутником V»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter