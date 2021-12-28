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В торговом центре Москвы произошла стрельба

В ТЦ «Принц Плаза» в Москве трое неизвестных обстреляли мужчину из травматического оружия

Фото: Google Street View

В московском торговом центре «Принц Плаза» конфликт четырех мужчин закончился стрельбой из травматического пистолета. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, посетители поссорились, после чего трое неизвестных обстреляли оппонента. Пострадавшего доставили в больницу.

Нападавшие скрылись на автомобиле белого цвета. Их разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в таксиста, отказавшегося его везти, и заставил его отжиматься. Таксист дожидался клиента, когда в его авто неожиданно сел мужчина и потребовал отвезти его в центр города. Россиянин не стал выполнять просьбу незнакомца. Последний достал пистолет и заставил испугавшегося мужчину отжиматься на морозе.

Позже он выхватил у водителя ключи от машины и скрылся. Сотрудники полиции задержали нападавшего.

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Мария Рубникович
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