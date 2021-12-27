Россиянин выстрелил в таксиста и заставил его отжиматься

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в таксиста, отказавшего его везти, и заставил его отжиматься, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел на Малой Балканской улице. Таксист дожидался клиента, когда в его авто неожиданно сел мужчина и потребовал отвезти его в центр города. Россиянин не стал выполнять просьбу незнакомца.

Тогда последний достал пистолет и направил его в сторону таксиста. Испугавшегося мужчину он заставил отжиматься на морозе.

Позже он выхватил у водителя ключи от машины и скрылся.

Сотрудники полиции задержали нападавшего. Им оказался 53-летний житель Петербурга, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в центре Москвы водитель Cadillac Escalade открыл стрельбу по человеку, после чего скрылся.

Все произошло на 2-й Брестской улице. Между мужчинами произошел конфликт. Выстрелив в оппонента, неизвестный пытался оказать ему помощь, но затем уехал. Пострадавший был госпитализирован.