Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин выстрелил в таксиста и заставил его отжиматься

В Петербурге мужчина выстрелил в таксиста за отказ от поездки и заставил его отжиматься

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в таксиста, отказавшего его везти, и заставил его отжиматься, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел на Малой Балканской улице. Таксист дожидался клиента, когда в его авто неожиданно сел мужчина и потребовал отвезти его в центр города. Россиянин не стал выполнять просьбу незнакомца.

Тогда последний достал пистолет и направил его в сторону таксиста. Испугавшегося мужчину он заставил отжиматься на морозе.
Позже он выхватил у водителя ключи от машины и скрылся.

Сотрудники полиции задержали нападавшего. Им оказался 53-летний житель Петербурга, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в центре Москвы водитель Cadillac Escalade открыл стрельбу по человеку, после чего скрылся.

Все произошло на 2-й Брестской улице. Между мужчинами произошел конфликт. Выстрелив в оппонента, неизвестный пытался оказать ему помощь, но затем уехал. Пострадавший был госпитализирован.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин поручил продолжить выплаты медикам
Лолита обматерила Сергея Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение»
На Урале неизвестный застрелил россиянина во время чаепития в кафе
В России завершили госиспытания боевых роботов
Прокуратура потребовала запретить в России ролик популярного блогера
Задержание ФСБ боевиков из банды Хаттаба попало на видео
Американский журналист назвал Медведеву новой Тарасовой
Трехлетний россиянин гулял на улице раздетым в минус 40 и попал на видео
Диетологи назвали полезные для сердца продукты на завтрак
Власти Индонезии передумали вводить ограничения для туристов на Новый год
Смерть пропавшего в Турции россиянина признали несчастным случаем
Соседка рассказала об убитой в Красноярском крае семье из четырех человек
В Белоруссии детей начали прививать от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter