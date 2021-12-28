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Акциям Tesla пообещали резкий рост

Wedbush: акции Tesla к концу 2022 года подорожают на 28%, до 1,4 тысячи долларов

Фото: Edgar Su / Reuters

Аналитики обещают, что капитализация Tesla к концу 2022 года увеличится более чем на четверть — акции подорожают на 28 процентов. Соответствующий прогноз дал аналитик американской инвестиционной компании Wedbush Securities Дэниел Айвз, сообщает Business Insider.

По его мнению, основной для резкого роста, до 1,4 тысячи долларов за бумагу с нынешних 1,09 тысячи, станут продажи в Китае, на который придется 40 процентов от общего объема, и открытие новых заводов в Техасе и Берлине. За год, считает Айвз, Tesla в состоянии довести выпуск автомобилей до двух миллионов единиц, в два раза больше, чем в 2021 году.

Нехватка чипов, общая для всей индустрии, аналитика не пугает. Он считает, что для автопроизводителя основной проблемой станет превышения спроса над предложением, а проблема с автокомпонентами решится тем или иным образом.

Tesla от TradingView

В уходящем году акции Tesla выросли в полтора раза, рыночная капитализация компании превысила триллион долларов.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние главы Tesla Илона Маска достигло 280 миллиардов долларов. Он опережает идущего вторым главу Amazon Джеффа Безоса почти на треть. В октябре Маск стал богатейшим человеком в истории планеты.

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Платон Щукин
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