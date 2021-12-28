Братья из США дарили друг другу один и тот же подарок на Рождество более 30 лет

Пара братьев из американского штата Нью-Гэмпшир более 30 лет дарит друг другу один и тот же подарок на Рождество. Об этом сообщает Associated Press.

Необычная традиция зародилась в 1987 году, когда Райан Уоссон (Ryan Wasson) в шутку подарил своему брату Эрику коробку конфет в рождественском стиле, зная, что одаряемому точно не понравится такой презент. Эрик сохранил коробку и подарил ее брату на следующее Рождество. Райан узнал свой подарок и с тех пор братья дарят эти конфеты каждый год. Они даже завели специальный журнал, в котором по очереди отмечают дату последнего дарения.

Кроме того, братья придумывают особые креативные способы подачи подарка. К примеру, коробку замораживали в куске льда, делали с ней желе и вшивали в плюшевого мишку.

