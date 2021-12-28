Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Братья из США дарили друг другу один и тот же подарок на Рождество более 30 лет

Братья Райан и Эрик Уоссон передаривают друг другу одни и те же конфеты более 30 лет

Фото: страница Райана Уоссона в Facebook

Пара братьев из американского штата Нью-Гэмпшир более 30 лет дарит друг другу один и тот же подарок на Рождество. Об этом сообщает Associated Press.

Необычная традиция зародилась в 1987 году, когда Райан Уоссон (Ryan Wasson) в шутку подарил своему брату Эрику коробку конфет в рождественском стиле, зная, что одаряемому точно не понравится такой презент. Эрик сохранил коробку и подарил ее брату на следующее Рождество. Райан узнал свой подарок и с тех пор братья дарят эти конфеты каждый год. Они даже завели специальный журнал, в котором по очереди отмечают дату последнего дарения.

Кроме того, братья придумывают особые креативные способы подачи подарка. К примеру, коробку замораживали в куске льда, делали с ней желе и вшивали в плюшевого мишку.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Запад отреагировал на ликвидацию «Мемориала» в России
В красных водорослях нашли уничтожающее ВИЧ вещество
Братья из США дарили друг другу один и тот же подарок на Рождество более 30 лет
На Украине предложили послать подростков воевать с Россией
Украшения детского сада вызвали у россиян ностальгию по советскому детству
Россиян призвали отказаться от одного из символов новогодних праздников
Назван улучшающий показатели кровяного давления напиток
Диетолог назвала причины отказаться от хлеба
В России задумали сокращать добычу угля шахтным способом
Порошенко заявил о потерянных Украиной миллиардах долларов из-за закупок газа
Юрист предупредил об уголовной ответственности за взлом соседского Wi-Fi
Биолог рассказал о посинении кожи при COVID-19
Названы причины газового кризиса в Европе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter