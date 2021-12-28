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Роспотребнадзор назвал категории тяжело переносящих омикрон россиян

Попова: тяжелое течение коронавируса при омикрон-штамме наблюдается у невакцинированных

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Тяжелое течение коронавируса при заражении омикрон-штаммом наблюдается у невакцинированных россиян. Такую категорию граждан во время выступления на саммите СНГ в Санкт-Петербурге назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова во вторник, 28 декабря, приводит РИА Новости.

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Главный санитарный врач также уточнила, что плохо переносят его и те, кто имеет сопутствующие заболевания. Например, тяжелая форма диабета или онкологии.

Ранее Попова назвала Россию первой и единственной страной, которая изучила в Южно-Африканской Республике (ЮАР) омикрон-штамм коронавируса. Она отметила, что новый вариант вируса, по больше части, вызывает более легкое течение болезни.

По данным оперштаба на 28 декабря, за все время пандемии в России COVID-19 в России заболели 10 437 152 человека. Заразившихся омикрон-штаммом мало, все случаи Минздрав назвал завозными.

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Евгения Куликова
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