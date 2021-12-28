Роспотребнадзор назвал категории тяжело переносящих омикрон россиян

Тяжелое течение коронавируса при заражении омикрон-штаммом наблюдается у невакцинированных россиян. Такую категорию граждан во время выступления на саммите СНГ в Санкт-Петербурге назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова во вторник, 28 декабря, приводит РИА Новости.

Главный санитарный врач также уточнила, что плохо переносят его и те, кто имеет сопутствующие заболевания. Например, тяжелая форма диабета или онкологии.

Ранее Попова назвала Россию первой и единственной страной, которая изучила в Южно-Африканской Республике (ЮАР) омикрон-штамм коронавируса. Она отметила, что новый вариант вируса, по больше части, вызывает более легкое течение болезни.

По данным оперштаба на 28 декабря, за все время пандемии в России COVID-19 в России заболели 10 437 152 человека. Заразившихся омикрон-штаммом мало, все случаи Минздрав назвал завозными.