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России предсказали ухудшение ситуации с коронавирусом после праздников

Глава Роспотребнадзора Попова: ситуация с коронавирусом может ухудшиться после праздников

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России может ухудшиться после новогодних праздников. Такое развитие событий предсказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС во вторник, 28 декабря.

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма омикрон возрастают», — пояснила Попова, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

В связи с этим она призвала в ближайшие две недели не снижать количество проводимых тестирований на коронавирус и продолжать своевременно оказывать медицинскую помощь заболевшим. Это необходимо, чтобы не утратить контроль над ситуацией с распространением инфекции, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова предрекла появление новых штаммов коронавируса. По ее словам, уже сейчас COVID-19 демонстрирует сезонность, а новые мутации вируса будут появляться и дальше.

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Варвара Кошечкина
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