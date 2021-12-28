МИД России обвинил США в воинствующей риторике из-за угроз новых санкций

Неизвестно, кто проиграет из-за ограничений на импорт смартфонов и автомобилей — США или Россия. Об этом заявил представитель МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости.

«Мы отфиксировали недавно растиражированную американскими СМИ угрозу о возможных ограничениях с их стороны на поставки в Россию смартфонов, деталей для самолётов, автомобилей и другой продукции», — объявил дипломат. Он также обвинил США в «воинствующей риторике» и «в продолжении угроз».

По его словам,по вине Белого дома американские экспортеры потеряют больше, чем российские производители и потребители. Биричевский добавил, что Вашингтон сам ограничивает возможности для присутствия американского бизнеса на российском рынке.

«Мы, к сожалению, уже давно привыкли, что все чаще политики игнорируют интересы предпринимателей. Ну и конечно, все эти меры абсолютно не соответствуют нормам и правилам ВТО и подрывают основы международной торговой системы», — заключил представитель МИД России.

27 декабря вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми, «самыми сильными» санкциями, из-за ситуации на Украине. По ее словам, Россия увидит, что еще не испытывала настоящего давления. Она добавила, что России не следует посягать на суверенитет Украины.