Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД России обвинил США в воинствующей риторике из-за угроз новых санкций

Представитель МИД Биричевский: неизвестно, кто проиграет от новых санкций — США или Россия
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Неизвестно, кто проиграет из-за ограничений на импорт смартфонов и автомобилей — США или Россия. Об этом заявил представитель МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости.

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис. Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис.Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
00:00

«Мы отфиксировали недавно растиражированную американскими СМИ угрозу о возможных ограничениях с их стороны на поставки в Россию смартфонов, деталей для самолётов, автомобилей и другой продукции», — объявил дипломат. Он также обвинил США в «воинствующей риторике» и «в продолжении угроз».

По его словам,по вине Белого дома американские экспортеры потеряют больше, чем российские производители и потребители. Биричевский добавил, что Вашингтон сам ограничивает возможности для присутствия американского бизнеса на российском рынке.

«Мы, к сожалению, уже давно привыкли, что все чаще политики игнорируют интересы предпринимателей. Ну и конечно, все эти меры абсолютно не соответствуют нормам и правилам ВТО и подрывают основы международной торговой системы», — заключил представитель МИД России.

27 декабря вице-президент США Камала Харрис пригрозила России новыми, «самыми сильными» санкциями, из-за ситуации на Украине. По ее словам, Россия увидит, что еще не испытывала настоящего давления. Она добавила, что России не следует посягать на суверенитет Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В России заявили о праве использовать армию для защиты своих граждан за рубежом
Иммунолог назвал срок одобрения ВОЗ «Спутника V»
В Австралии сотни людей получили ложные результаты тестов на COVID-19
Мурашко назвал число привившихся первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян
Белоруссия закупит у России новую партию ракетных комплексов
Появился график работы пунктов вакцинации в Москве на новогодние каникулы
Россия прошла пик роста цен на недвижимость
В МИД России назвали условие транзита газа через Украину
Зарезавшего соседа и гостью россиянина задержали по горячим следам
Рудковская призвала россиян есть из тарелок за десятки тысяч рублей ради успеха
В Томске задержали бывшую руководительницу местного штаба Навального
В США на жилой район упал частный самолет
Доказана теория происхождения Земли и Марса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter