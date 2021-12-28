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Суд прекратил дело сообщника бывшего полковника-миллиардера ФСБ

Суд прекратил дело сообщника осужденного за коррупцию полковника ФСБ Черкалина

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве суд удовлетворил ходатайство бывшего сотрудника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Андрея Васильева о прекращении его уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.

Дело предполагаемого сообщника бывшего полковника-миллиардера Кирилла Черкалина закрыли в связи с истечением срока давности. В апреле 2021 года самого Черкалина приговорили к семи годам колонии строгого режима. Он признал вину.

Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. Черкалину вменяли получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество.

По версии следствия, в 2011 году начальник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Фролов обманным путем отобрал у предпринимателя Сергея Гляделкина 12 готовых строительных объектов в Москве. Действуя в интересах бизнес-партнера потерпевшего, полковник, а также его подчиненные Черкалин и Васильев убедили Гляделкина отказаться от своей доли в строительной компании, которая владела квартирами в новостройках Москвы.

Недвижимость была переписана на подконтрольные фирмы офицеров ФСБ. Ущерб следствие оценило в 600 миллионов рублей.

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Мария Рубникович
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