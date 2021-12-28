В Подмосковье арестованы похитившие россиянина вымогатели

В Московской области суд арестовал троих россиян, задержанных за похищение и вымогательство денег у знакомого. Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управление Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, 3 ноября обвиняемые встретились со своей жертвой в подмосковном городе Дрезна, силой усадили в автомобиль, после чего вывезли его в Орехово-Зуево. Там его завели в подъезд многоквартирного дома и принялись избивать, требуя выплаты несуществующего долга.

После этого избитому россиянину дали две недели на сбор средств, пообещав в противном случае с ним расправиться. Напуганный мужчина обратился в полицию. В декабре всех троих задержали. Был проведен опрос свидетелей, осуществлены очные ставки потерпевшего и вымогателей.

Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе расследования были установлены обстоятельства еще одного эпизода вымогательства, к которому причастен один из задержанных. Выяснилось, что в марте 2021 года он незаконно требовал у гражданина принадлежавшее ему имущество.

В отношении арестованных СКР расследует уголовные дела по статье 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору») УК РФ и 163 («Вымогательство с применением насилия») УК РФ.