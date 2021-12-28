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Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов России

Анна Попова: снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в 76 регионах России

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов России. Об этом во вторник, 28 декабря, пишет ТАСС.

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Главный санитарный врач страны отметила, что этот показатель падает в 76 субъектах страны. В общей сложности за неделю заболеваемость в России снизилась на 11,3 процента.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается только в двух регионах, отметила Попова.

Ранее 28 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что благодаря вакцинации уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос и достиг 61,1 процента.

По данным оперштаба за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 21 922 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге (1802), в Москве (1705) и в Московской области (1574). Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 10 437 152.

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Евгения Куликова
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