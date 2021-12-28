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Голикова раскрыла уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу

Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 61,1%

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос и составляет 61,1 процента. Такие данные раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова во вторник, 28 декабря, приводит ТАСС.

По данным Роспотребнадзора на 24 декабря, он составлял 60,4 процента.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости вакцинировать от COVID-19 100 процентов граждан для достижения в стране коллективного иммунитета к коронавирусу.

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Евгения Куликова
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