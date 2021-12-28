Голикова раскрыла уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос и составляет 61,1 процента. Такие данные раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова во вторник, 28 декабря, приводит ТАСС.

По данным Роспотребнадзора на 24 декабря, он составлял 60,4 процента.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости вакцинировать от COVID-19 100 процентов граждан для достижения в стране коллективного иммунитета к коронавирусу.