Вирусолог назвал недостижимой 100-процентную вакцинацию россиян от коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн считает, что 100-процентной вакцинации населения от коронавирусной инфекции достичь нельзя. Об этом в понедельник, 27 декабря, пишет NEWS.ru.

По словам врача, эту цель можно поставить, но она недостижима. Тем не менее следует прививать максимальное количество россиян.

«А какой максимальный процент — это жизнь покажет», — сказал Альтштейн.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для достижения в России коллективного иммунитета к COVID-19 нужна стопроцентная вакцинация населения. Политик также поблагодарила тех граждан, которые «проявили свою ответственность» и привились.

По данным оперштаба на 24 декабря, в России первым компонентом вакцины привились 77 876 905 человек, а полный цикл вакцинации прошли 73 106 249 граждан. За прошедшие сутки в стране выявили 23 210 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 10 415 230.