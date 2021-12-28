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В Роспотребнадзоре раскрыли уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Роспотребнадзор: уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4 процента

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

По последним данным, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 60,4 процента. Такие данные раскрыла пресс-служба Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Данные приводятся по состоянию на 24 декабря, отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужна стопроцентная вакцинация всех граждан. Кроме того, она также поблагодарила россиян, которые привились от коронавируса.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявили 21 922 новых случая заболевания COVID-19. Так, общее число инфицированных с начала пандемии в стране достигло 10 437 152.

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Никита Абрамов
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