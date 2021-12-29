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Глава ВОЗ призвал вакцинировать большую часть населения Земли к лету 2022-го

Гендиректор ВОЗ: 70 процентов населения планеты должны получить вакцины к 1 июля
Тедрос Аданом Гебрейесус

Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Главам государств следует ускорить темпы распространения вакцин от коронавирусной инфекции и убедиться в том, что прививки делает большая часть населения. С таким мнением выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его заявление прозвучало во время брифинга.

Глава организации призвал вакцинировать большую часть населения Земли — не менее 70 процентов — к 1 июля 2022-го. Гебрейесус предположил, что это позволит пережить острую фазу пандемии COVID-19.

Так, ранее он выражал обеспокоенность скоростью распространения омикрон-штамма. Он подчеркнул, что мутация распространяется быстрее других вариантов коронавируса и представляет опасность для привитых. Гебрейесус также призвал отменить массовые праздники для защиты от омикрон-штамма.

Виктория Кондратьева
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