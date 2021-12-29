Талибы понадеялись на признание России

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) надеются, что Россия признает сформированное ими правительство в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид, передает РИА Новости.

«По нашим ожиданиям, это должно было быть сделано давно, но сейчас все еще хорошее время для начала процесса признания», — рассказал представитель движения. Он подчеркнул, что афганское население нуждается в помощи и содействии.

Муджахид отметил, что в России сильное правительство, которое имеет хорошее положение на международной арене. По его словам, Москва может воспользоваться этим положением для увеличения помощи народу Афганистана.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что после прихода к власти в Афганистане боевиков «Талибана» обвала ситуации с безопасностью в стране не произошло. Он подчеркнул, что талибы также пообещали не создавать угроз для третьих стран. При этом дипломат выразил озабоченность в отношении деятельности террористов.