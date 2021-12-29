Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Талибы понадеялись на признание России

Талибы понадеялись, что Россия признает сформированное ими правительство в Афганистане

Фото: Jorge Silva / Reuters

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) надеются, что Россия признает сформированное ими правительство в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид, передает РИА Новости.

«По нашим ожиданиям, это должно было быть сделано давно, но сейчас все еще хорошее время для начала процесса признания», — рассказал представитель движения. Он подчеркнул, что афганское население нуждается в помощи и содействии.

Материалы по теме:
«Талибы победили — мы обязаны это признать» Как меняется Афганистан под властью террористов?
«Талибы победили — мы обязаны это признать»Как меняется Афганистан под властью террористов?
6 октября
Хорошо забытые старые. Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
Хорошо забытые старые.Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
3 сентября

Муджахид отметил, что в России сильное правительство, которое имеет хорошее положение на международной арене. По его словам, Москва может воспользоваться этим положением для увеличения помощи народу Афганистана.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что после прихода к власти в Афганистане боевиков «Талибана» обвала ситуации с безопасностью в стране не произошло. Он подчеркнул, что талибы также пообещали не создавать угроз для третьих стран. При этом дипломат выразил озабоченность в отношении деятельности террористов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
В России ликвидировали правозащитный центр «Мемориал»
Названо самое опасное место для смартфона в самолете
Сына бывшего соперника Лукашенко обвинили в организации беспорядков
Российский таксист выстрелил в воздух и избил пассажирку
На Украине назвали причину взрыва в реанимации
В Госдуме предложили поощрять россиян за доносы
Крупную нефтяную компанию обвинили в нехватке бензина в России
Во Франции предложили увеличить штрафы за поддельные ковид-паспорта
Квартиры в Москве обмельчали
Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в топе с глубоким декольте
Знакомая матери насмерть замерзшего российского школьника рассказала о его семье
Появились подробности пропажи альпинистов в горах Кабардино-Балкарии
Вор в законе Япончик пытался научить Диму Билана благородству
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter