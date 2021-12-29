В МИД оценили ситуацию с безопасностью в Афганистане при талибах

После прихода к власти в Афганистане боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обвала ситуации с безопасностью в стране не произошло. Так оценил текущую обстановку замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, передает РИА Новости.

«Отмечаем, что новые афганские власти предпринимают усилия по обеспечению безопасности и стабильности в стране», — заявил дипломат. Он подчеркнул, что талибы пообещали не создавать угроз для третьих стран.

«Тем не менее риски распространения терроризма, а также наркотрафика по-прежнему существуют», — заключил Сыромолотов. Он выразил обеспокоенность в отношении деятельности террористических группировок.

Ранее сообщалось, что МВД Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) призвало афганских и зарубежных представителей бизнеса, работающих на территории страны, обращаться к нему за охранными услугами. В правительстве талибов заявили, что восстановили Национальные силы общественной защиты и просят подписывать с ними контракты.