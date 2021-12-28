Талибы попросили бизнесменов обращаться к ним за охранными услугами

МВД Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) попросило афганских и зарубежных представителей бизнеса, работающих на территории страны, обращаться к нему за охранными услугами. Об этом сообщает Khaama Press.

По сообщению министерства внутренних дел в правительстве талибов («Талибан», движение запрещено в России как террористическое), оно восстановило Национальные силы общественной защиты и просит подписывать с ними контракты. По информации МВД, Национальные силы заменили собой все частные охранные компании в Афганистане.

28 декабря талибы открыли огонь по женщинам, вышедшим на демонстрацию возле одной из больниц столицы. В результате пострадали две демонстрантки. Кроме того, террористы также арестовали освещавших демонстрацию журналистов и изъяли у них камеры.

13 декабря в Кабуле арестовали пресс-секретаря МВД в правительстве талибов Гулама Наби Мобина. В некоторых СМИ отмечалось, что против сотрудника силового ведомства подали иск с обвинением в изнасиловании несовершеннолетнего.