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Названо число раненных талибами участниц протеста в Кабуле

Афганская активистка Парьяни: две девушки ранены при разгоне протеста талибами в Кабуле

Фото: Ali Khara / Reuters

Афганская активистка и основательница культурно-социальной организации Tamana Тамана Заряб Парьяни назвала число участниц протеста в Кабуле, пострадавших в результате обстрела боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическая организация). В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что при разгоне акции легкие ранения получили две девушки.

По ее словам, талибы также арестовали освещавших демонстрацию журналистов и изъяли у них камеры.

Инцидент произошел 28 декабря недалеко от столичной больницы. Десятки девушек вышли на протесты с транспарантами «Мы ​​— голос голодного народа», «Справедливости!», «Да здравствует человечество». В ответ талибы открыли огонь по женщинам.

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Талибы неоднократно открывали огонь по мирным демонстрантам, выступающим против нового правительства. Так, в августе, вскоре после захвата власти в Афганистане, боевики расстреляли автомобиль, который ехал под национальным трехцветным флагом страны. До и после этого они также открывали огонь по людям с «республиканскими» флагами и по протестующим женщинам.

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Валентина Шварцман
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