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В Британии рассказали о рисках отказа от помощи Афганистану

Бывший премьер Британии Гордон Браун предрек большой гуманитарный кризис в Афганистане

Фото: Ali Khara / Reuters

Вывод войск и захват власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) подвели страну к грани экономического и социального коллапса. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун рассказал о рисках отказа от помощи Афганистану, передает Daily Mail.

Политик предрек в Афганистане «самый большой гуманитарный кризис современности», затрагивающий Запад. По словам экс-премьера, более половины населения Афганистана страдает от крайнего голода, в том числе и миллион детей. Он призвал мировое сообщество как можно скорее оказать финансовую помощь афганцам, стоящим перед выбором голодной смерти или эмиграции.

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«Как это ни парадоксально, когда все международное сообщество взяло на себя обязательство достичь целей в области устойчивого развития — освободить весь мир от абсолютной нищеты в этом десятилетии — почти каждый гражданин Афганистана будет обречен на эту ужасную судьбу», — отметил Браун

Политик обратил внимание, что «оставаясь в стороне» западные страны создают условия для эксплуатации антизападных настроений. «Война в Афганистане обошлась Америке в триллионы. В наших силах найти 4 миллиарда долларов на предотвращение голода в этом непростом мире. Эта предсказанная трагедия не может быть неразрешимой», — заключил Браун.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев предсказал катастрофу мирового масштаба из-за кризиса в Афганистане, если западные страны не разморозят афганские счета. Он раскритиковал ряд стран, в том числе США, за отказ помочь афганцам из-за того, что разблокированными счетами завладеет захватившее власть в стране движение «Талибан».

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Анжелика Бережная
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