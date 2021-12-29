В Британии рассказали о рисках отказа от помощи Афганистану

Вывод войск и захват власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) подвели страну к грани экономического и социального коллапса. Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун рассказал о рисках отказа от помощи Афганистану, передает Daily Mail.

Политик предрек в Афганистане «самый большой гуманитарный кризис современности», затрагивающий Запад. По словам экс-премьера, более половины населения Афганистана страдает от крайнего голода, в том числе и миллион детей. Он призвал мировое сообщество как можно скорее оказать финансовую помощь афганцам, стоящим перед выбором голодной смерти или эмиграции.

«Как это ни парадоксально, когда все международное сообщество взяло на себя обязательство достичь целей в области устойчивого развития — освободить весь мир от абсолютной нищеты в этом десятилетии — почти каждый гражданин Афганистана будет обречен на эту ужасную судьбу», — отметил Браун

Политик обратил внимание, что «оставаясь в стороне» западные страны создают условия для эксплуатации антизападных настроений. «Война в Афганистане обошлась Америке в триллионы. В наших силах найти 4 миллиарда долларов на предотвращение голода в этом непростом мире. Эта предсказанная трагедия не может быть неразрешимой», — заключил Браун.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев предсказал катастрофу мирового масштаба из-за кризиса в Афганистане, если западные страны не разморозят афганские счета. Он раскритиковал ряд стран, в том числе США, за отказ помочь афганцам из-за того, что разблокированными счетами завладеет захватившее власть в стране движение «Талибан».