МИД России предсказал катастрофу мирового масштаба из-за кризиса в Афганистане

Если западные страны не разморозят афганские счета, гуманитарная катастрофа, которая разразится в стране, приобретет мировой масштаб. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в интервью для РИА Новости.

Он подчеркнул, что это следует сделать в интересах спасения жителей Афганистана. Ильичев раскритиковал ряд стран, в том числе США, за отказ помочь афганцам из-за того, что разблокированными счетами завладеет захватившее власть в стране движение «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое).

«Сегодня на фоне стремительного нарастания рисков расползания наркотических и террористических угроз по региону и за его пределы Афганистану жизненно необходимы его финансовые средства, удерживаемые на международных счетах, для эффективного купирования стоящих перед страной вызовов», — добавил дипломат.

В середине августа, после того, как талибы захватили власть в стране, Международный валютный фонд и другие западные организации приостановили программы поддержки афганской экономики, зависимой от иностранных вливаний. В частности, США перекрыли доступ к активам на семь миллиардов долларов, которые хранятся в американской Федеральной резервной системе. Свое решение они объяснили тем, что не могут перечислять средства, пока новое правительство не получило международного признания. Кроме того, талибам отказали в доступе даже к национальному резерву страны — США заморозили активы ЦБ Афганистана на счетах своих банков.

Несмотря на это, в декабре ООН оказала стране гуманитарную помощь в размере 16 миллионов долларов.