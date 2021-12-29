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Умная колонка посоветовала девочке совершить смертельно опасный поступок

Умная колонка предложила девочке приложить монетку к вставленной в розетку вилке

Фото: Shutterstock

Умная колонка Алекса посоветовала десятилетней девочке совершить смертельно опасный поступок: она порекомендовала приложить монету к наполовину вставленной в розетку вилке. О произошедшем рассказала в Twitter мать ребенка Кристин Ливдал.

«Мы выполняли различные физические задачи, челленджи от преподавателя на YouTube, такие как лечь и перекатиться, держась за ботинки на ногах. На улице была плохая погода. Она просто хотела еще одну задачу», — написала она.

После того, как девочка спросила Алексу, чем ей заняться, колонка предложила ей принять участие в активности, которую она «нашла в интернете». «Вставь зарядку для телефона в розетку наполовину, а затем приложи монетку к торчащим контактам», — сказала умная колонка.

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Ливдал заявила, что вмешалась и закричала: «Нет, Алекса, нет!». Женщина подчеркнула, что ее дочь оказалась достаточно разумной, чтобы не делать этого.

Опасный флешмоб, известный как «челлендж с монеткой», начал циркулировать на TikTok и в других соцсетях в начале 2021 года. Многие металлы проводят электричество, и, если вставить их в электрические розетки, можно получить удар током, устроить пожар или получить серьезные травмы. Пожарные в США высказывались против так называемого челленджа.

В Amazon сообщили, что устранили эту ошибку, как только представителям компании стало известно о ней. «Доверие потребителей — это самое главное, и Алекса создана, чтобы предоставлять точную, релевантную и полезную информацию», — заявили в Amazon.

Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка и ее четырехлетний брат из пригорода Детройта, штат Мичиган, США, без ведома матери купили игрушек на 700 долларов при помощи умной колонки. Их мать была шокирована, когда курьер доставил по ее адресу коробки с игрушками, куклами Барби и упаковку с 48 батарейками.

Алиса Дмитриева
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