Группа альпинистов запросила помощь в горах Кабардино-Балкарии

Группа из семи альпинистов из Подмосковья запросила помощь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, сообщение поступило в 09:40 по московскому времени. «Группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS c указанием GPS-координат», — уточнили в ведомстве.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на поиски туристов в Черекское ущелье. Отмечается, что перед началом путешествия альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

Ранее в декабре туроператоры предложили россиянам подняться на Эльбрус без специальной подготовки за один день. Как рассказали в пресс-службе туристической компании «Страху Нет», совершить такое смертельно опасное восхождение стало возможно благодаря современному кислородному оборудованию.