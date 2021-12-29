Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Группа альпинистов запросила помощь в горах Кабардино-Балкарии

Группа из семи альпинистов из Подмосковья запросила помощь в горах Кабардино-Балкарии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alewa / Wikimedia

Группа из семи альпинистов из Подмосковья запросила помощь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, сообщение поступило в 09:40 по московскому времени. «Группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS c указанием GPS-координат», — уточнили в ведомстве.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на поиски туристов в Черекское ущелье. Отмечается, что перед началом путешествия альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

Ранее в декабре туроператоры предложили россиянам подняться на Эльбрус без специальной подготовки за один день. Как рассказали в пресс-службе туристической компании «Страху Нет», совершить такое смертельно опасное восхождение стало возможно благодаря современному кислородному оборудованию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Путин предложил ввести в России институт прекращения гражданства
Девушка набрала 12 килограммов и обрадовалась
На Украине предложили обложить спецпошлиной топливо из России
Директор школы рассказала подробности о замерзшем насмерть российском школьнике
В Эстонии назвали невозможным быстрый перевод русских школ на эстонский язык
Перечислены возможные в 2022 году военные конфликты
Болтон назвал крупнейшие ошибки НАТО в отношении России
Ягудин одним словом описал фигуристку-рекордсменку Валиеву
Владельцам «карты поляка» запретят баллотироваться в президенты Белоруссии
Устроивший стрельбу в больнице Светлограда доктор хранил дома оружие
В России заявили о способности ударить по Киркенесу и Верде
Россиян предложили расселить из опасного фенольного жилья
Стали известны подробности о семье насмерть замерзшего мальчика в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter