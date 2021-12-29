В США рассказали об отказе двигателя российского «Персея»

Третий запуск российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» и 2,4-тонным макетом полезной нагрузки не прошел полностью штатно, сообщает американский портал NASASpaceFlight.com.

Американское издание пишет, что в ходе выведения макета полезной нагрузки на геопереходную орбиту произошел отказ двигателя «Персея», который не удалось включить второй раз.

Как пишет в Twitter астроном Джонатан МакДауэлл, на околоземной орбите фиксируются три объекта, связанные с запуском «Ангарой-А5». «Все на орбите примерно 175 на 200 километров, предположительно обломки, неясно, связаны ли они с неудачным перезапуском двигателя», — рассказал ученый из Гарвардского университета в США.

Как отметил в Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пуск ракеты «Ангара-А5» с Плесецка прошел успешно.

Согласно сообщению «Роскосмоса», в ходе третьего пуска «Ангары-А5» планировалось вывести макет полезной нагрузки на геостационарную орбиту.

Ранее «Ангара-А5» стартовала два раза — в декабре 2014 и 2020 года.

Разработчик «Ангара-А5» — Центр Хруничева, разгонного блока «Персей» — Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия».