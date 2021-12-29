США пригласит Тайвань к крупнейшим военным учениям в АТР

Руководство США пригласит Тайвань к крупнейшим совместным учениям стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) RIMPAC в 2022 году. Министерство обороны страны отметило участие Тайваня в будущих учениях в новом военном бюджете. Об этом сообщает телеканал CNN.

В утвержденном проекте бюджета сказано, что участие Тайбэя дополнит усилия Вашингтона по поддержке острова перед лицом «агрессивного поведения» КНР.

США ранее использовали RIMPAC как попытку ослабить напряженность в отношениях с КНР и приглашали Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в качестве участников в 2016 году. Тогда военно-морской флот НОАК направил на учения пять кораблей и более 1200 военнослужащих. Однако в 2018 году НОАК не была приглашена, поскольку напряженность между Вашингтоном и Пекином возросла из-за китайской военной экспансии в Южно-Китайском море.

Бывший начальник отдела операций Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер считает, что этот шаг является политическим сигналом Пекину. «Участие в RIMPAC — это не только возможность для оттачивания совместных действий, но и политическое заявление. Такое приглашение отмечает Тайвань как друга и партнера Соединенных Штатов Америки», — отметил бывший офицер.

28 декабря президент США Джо Байден подписал Закон о разрешении на национальную оборону (NDAA), в рамках которого на оборонные нужды 2022 года Вашингтон направит 770 миллиардов долларов. Из них 7,1 миллиарда долларов будут потрачены для поддержки защиты Тайваня и Тихоокеанскую инициативу.

Отношения Китая и Тайваня стали ухудшаться в 2016 году, после прихода к власти в непризнанной Китайской Республике кандидата от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. Несмотря на потерю мирового дипломатического признания, Тайвань де-факто остается государством, которое имеет свои вооруженные силы, органы государственной власти и валюту. Руководство Китая не признает государственности Тайваня и считает его правительство сепаратистским.