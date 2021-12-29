Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Азербайджан вернул Армении пятерых военнопленных и одного мирного жителя

«Интерфакс»: Азербайджан передал Армении пятерых военнослужащих, задержанных в Карабахе

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Власти Азербайджана передали руководству Армении еще пятерых военнопленных, задержанных в Нагорном Карабахе осенью 2021 года на фоне обострения приграничного конфликта. Об этом пишет «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Государственную комиссию по делам пленных, заложников и пропавших без вести.

По данным ведомства, военнослужащие были задержаны 16 ноября неподалеку от границы в Кельбаджарском районе. Передача состоялась в среду, 29 декабря при посредничестве Венгрии. Обстоятельства пленения военных, а также их имена и звания не приводятся.

Материалы по теме:
На границе Армении и Азербайджана начались бои. Российская военная база в Гюмри приведена в боевую готовность
На границе Армении и Азербайджана начались бои.Российская военная база в Гюмри приведена в боевую готовность
16 ноября
Мир в конце тоннеля Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Мир в конце тоннеляАзербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
22 января

Кроме того, в эти же сутки Азербайджан вернул Армении одного мирного жителя, который заблудился на границе двух стран и был схвачен военными. Речь идет о мужчине 1971 года рождения. «Придерживаясь принципов гуманизма, Азербайджан передал этого человека Армении», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте комиссии.

Ранее, 29 декабря замминистра иностранных дел России Андрей Руденко анонсировал создание комиссии по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Дипломат не указал точную дату начала ее работы, но подчеркнул, что это произойдет уже в скором времени.

Территориальные споры между Ереваном и Баку обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Армения обвинила азербайджанские войска в агрессивном продвижении на свою территорию под прикрытием уточнения границ. Азербайджан эти обвинения отверг.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
«Газпром» объявил о полной готовности «Северного потока-2»
В «Газпроме» констатировали исторический минимум запасов газа на Украине
Харламов высмеял ведущую «Давай поженимся!»
В Госдепе решили создать должности для отстаивания прав женщин в Афганистане
Езду Путина за рулем Mercedes сняли на видео
Вирусолог раскрыл идеальный вариант применения назальной вакцины от COVID-19
Большунов выиграл серебро в гонке на «Тур де Ски»
Российские семьи получили «чумовой капитал»
Xiaomi выпустила собственный процессор
В России задумали создать электронную базу педофилов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter