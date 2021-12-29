Азербайджан вернул Армении пятерых военнопленных и одного мирного жителя

Власти Азербайджана передали руководству Армении еще пятерых военнопленных, задержанных в Нагорном Карабахе осенью 2021 года на фоне обострения приграничного конфликта. Об этом пишет «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Государственную комиссию по делам пленных, заложников и пропавших без вести.

По данным ведомства, военнослужащие были задержаны 16 ноября неподалеку от границы в Кельбаджарском районе. Передача состоялась в среду, 29 декабря при посредничестве Венгрии. Обстоятельства пленения военных, а также их имена и звания не приводятся.

Кроме того, в эти же сутки Азербайджан вернул Армении одного мирного жителя, который заблудился на границе двух стран и был схвачен военными. Речь идет о мужчине 1971 года рождения. «Придерживаясь принципов гуманизма, Азербайджан передал этого человека Армении», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте комиссии.

Ранее, 29 декабря замминистра иностранных дел России Андрей Руденко анонсировал создание комиссии по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Дипломат не указал точную дату начала ее работы, но подчеркнул, что это произойдет уже в скором времени.

Территориальные споры между Ереваном и Баку обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Армения обвинила азербайджанские войска в агрессивном продвижении на свою территорию под прикрытием уточнения границ. Азербайджан эти обвинения отверг.