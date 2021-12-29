Москва анонсировала создание комиссии по границе между Арменией и Азербайджаном

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко анонсировал скорое создание комиссии по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, передает РИА Новости.

«Исходим из того, что это произойдет в скором времени. Каких-либо непреодолимых препятствий на пути реализации данной договоренности на высшем уровне не усматриваем», — заявил замглавы МИД.

Он отметил, что Москва с начала обострения на отдельных участках границы выступила в качестве посредника.

«Инциденты не имеют прямого отношения к зоне ответственности российских миротворцев. Проблема досталась в наследство с советских времен», — сказал Руденко, пояснив, что нет «надлежащего международно-правового оформления» границы между республиками на всем ее протяжении.

Ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал дипломатическим извращением участие в делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в данный момент. «Нужно просто не идти на этот процесс, потому что Армения сейчас в чересчур слабом состоянии, у нее весьма слабые стартовые позиции», — считает он.

Территориальные споры между Ереваном и Баку обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. По итогам последней войны под контроль Азербайджана часть районов, потерянных в начале 1990-х годов. В мае 2021 года Армения заявила, что азербайджанские войска продвигаются вглубь ее территории. Баку утверждает, что действует в рамках процесса уточнения границ.