Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России заявили о способности ударить по Киркенесу и Верде

ВПК: ракета Х-35 комплекса «Бал» может использоваться против целей в Норвегии

Фото: Allocer / Wikipedia

На полуострове Средний в Мурманской области расположена батарея берегового противокорабельного комплекса «Бал», способного ударить по норвежским Киркенесу и Верде, заявляет «Военно-промышленный курьер» (ВПК).

Еженедельник напоминает, что «всего в 50 километрах от Мурманска норвежцы позволили разместить на своей территории американскую РЛС военного назначения Globus III, совместный проект ВВС США и разведывательной службы Норвегии», а дальность применения ракеты Х-35 комплекса «Бал», снабженной 145-килограммовой боеголовкой, составляет 130 километров.

«Ракетная система может использоваться и против наземных целей, что в данном случае показательно», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

Издание пишет, что версия ПКР Х-35УЭ6 отличается увеличенной до 260 километров максимальной дальностью стрельбы. «Даже базовой версии ракеты Х-35 достаточно, чтобы обслуживающий персонал радара в Верде почувствовал себя неуютно», — уверяет еженедельник.

В публикации утверждается, что на подготовку к стрельбе берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» требуется менее десяти минут. При залповом пуске интервал между стартами ракет не превышает трех секунд. За подход БРК способен выпустить 32 ракеты.

В декабре военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что БРК «Бастион» на курильском острове Матуа обеспечат защиту российских вод.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Путин предложил ввести в России институт прекращения гражданства
Девушка набрала 12 килограммов и обрадовалась
На Украине предложили обложить спецпошлиной топливо из России
Директор школы рассказала подробности о замерзшем насмерть российском школьнике
В Эстонии назвали невозможным быстрый перевод русских школ на эстонский язык
Перечислены возможные в 2022 году военные конфликты
Болтон назвал крупнейшие ошибки НАТО в отношении России
Ягудин одним словом описал фигуристку-рекордсменку Валиеву
Владельцам «карты поляка» запретят баллотироваться в президенты Белоруссии
Устроивший стрельбу в больнице Светлограда доктор хранил дома оружие
В России заявили о способности ударить по Киркенесу и Верде
Россиян предложили расселить из опасного фенольного жилья
Стали известны подробности о семье насмерть замерзшего мальчика в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter