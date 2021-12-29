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Россиянин разбил жене лицо и объяснил поступок словами «так надо было»

Житель Башкирии разбил супруге лицо и объяснил ей свой поступок словами «так надо было»

Кадр: Telegram-канал «СИГНАЛ»

Житель Башкирии разбил супруге лицо и на соответствующий вопрос о поступке объяснил ей, что «так надо было». Его слова приводит Telegram-канал «Сигнал».

По сведениям канала, россиянин приревновал жену. Он начал избивать женщину прямо на улице. Конфликт пары сняла камера, установленная на двери подъезда. До приезда сотрудников полиции пара помирилась.

Ранее в Солнечногорске мужчина до смерти избил жену телевизором. Россиянин также избил инвалида, который находился во время ссоры в квартире семьи. По словам пострадавшего, злоумышленник бил его тростью, когда он пытался заступиться за женщину. Позднее он потерял сознание.

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Анна Щербакова
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