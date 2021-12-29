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Треть американцев не признали победу Байдена на выборах

Массачусетский университет в Амхерсте: треть граждан не признали победу Байдена на выборах
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Треть американцев так и не признали законной победу президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году. Об этом сообщает Массачусетский университет в Амхерсте со ссылкой на результаты опроса, опубликованные на сайте.

По информации университета, 11 процентов респондентов назвали победу Байдена «возможно нелегитимной», еще 22 процента сочли ее «однозначно нелегитимной». Отмечается, что среди поучаствовавших в опросе республиканцев победу действующего главы государства не признают более 70 процентов граждан, а среди демократов — только четыре процента.

Политолог Татише Нтета (Tatishe Nteta) отметил, что республиканские чиновники, консервативные СМИ и последователи бывшего президента США Дональда Трампа продолжают подвергать сомнению законность победы Байдена. «Неудивительно, что семь из десяти республиканцев, консерваторов и избирателей Трампа относятся к результатам выборов 2020 года со скептицизмом, если не с явным недоверием», — заключил он.

В ноября сообщалось, что рейтинг одобрения политики Байдена среди американцев достиг нового антирекорда и опустился до минимального значения за все время его пребывания в должности. По последним опросам, более половины американцев не одобряют работу действующего главы государства.

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Екатерина Андреева
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