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Биометрию россиян захотели забрать у банков

«Ведомости»: банки обяжут передавать биометрию россиян в ЕБС

Фото: Shutterstock

Депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн захотел забрать у банков собираемые ими биометрические данные россиян. О том, что финансовые организации обяжут передавать персональную информацию, парламентарий рассказал «Ведомостям».

По его словам, в следующем году будет разработан механизм передачи биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС), при этом кредитные организации не смогут хранить у себя копии образцов данных россиян.

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Ожидается, что существующая ЕБС, появившаяся в 2018 году, будет доработана до осени 2022 года. В настоящее время вносить данные (образцы голоса и слепок лица) туда можно только при личном присутствии, а банки могут оставлять у себя собранные сведения. На данный момент в ЕБС содержится биометрическая информация около 216 тысяч человек.

Новый порядок предполагает удаленную передачу образцов через специальное программное обеспечение. По словам Хинштейна, сейчас прорабатывается альтернативный вариант, который позволит банкам и другим компаниям получать доступ к «легкой биометрии». Однако такие данные невозможно будет использовать для идентификации человека во внешней среде.

Также ожидается, что новые правила позволят сторонним коммерческим организациям собирать биометрические данные россиян, но только под контролем уполномоченных ведомств — для дальнейшей передачи в ЕБС.

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Платон Щукин
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