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Биолог рассказал о посинении кожи при COVID-19

Вирусолог Скулачев: при тяжелом течении коронавируса может синеть кожа

Фото: Pixabay

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев заявил, что при тяжелом течении коронавируса у зараженного может начать синеть кожа. Об этом он рассказал в беседе с порталом URA.RU.

По словам биолога, посинение — следствие нарушения оксигнации крови, работы легких или их отека. «Такое состояние можно предсказать с помощью пульсокиметра. Когда оксигинация падает ниже некоторого уровня, срочно вызывать скорую и не доводить до цианоза. Это тяжелый COVID-19. Это немедленная госпитализация, реанимация», — сказал специалист.

Скулачев считает, что спасти такого пациента можно — нужно лечиться кислородом, искусственной вентиляцией легких и определенными препаратами. Врачи умеют «вытаскивать» большинство пациентов с кислородной недостаточностью, добавил он.

Ранее российский иммунолог Николай Крючков объяснил длительное сохранение коронавируса в теле человека, назвав это скорее исключением. По словам специалиста, такое может происходить из-за того, что иммунная система по каким-то причинам не справляется с вирусом. Он также подчеркнул, что в основном такое случается на фоне хронических заболеваний, когда вирус вносит в организм дисбаланс, а внутренние системы не в состоянии его «вычистить».

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Марина Совина
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