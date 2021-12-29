В сети развеяли миф об идеальном размере груди

Пользовательница Reddit с ником @elnl123n призналась, что комплексует из-за популярного мнения о том, что большая грудь привлекательнее маленькой, и предложила обсудить данное утверждение. В комментариях к посту многие пользователи сети развеяли миф об идеальной груди.

«Мне 20 лет, и я ненавижу свою грудь. Она маленькая, из-за этого я чувствую себя очень неуверенно. Я выросла вокруг парней, которые постоянно говорили с восхищением только о больших размерах груди. Из-за этого мне кажется, что я недостаточно сексуальна. Нужно ваше мнение», — написала автор треда.

«Любая грудь — это хорошая грудь», — написал @nihcul. Комментарий стал самым популярным и собрал более четырех тысяч лайков. Другой пользователь отметил, что автору треда не стоит беспокоиться из-за размера груди и внешнего вида, но констатировал, что на самом деле многие девушки переживают из-за этого. «Моя жена все время беспокоится, что у нее изменится грудь: после беременности, грудного вскармливания, после отлучения ребенка от груди. И, поверьте мне, грудь действительно меняется, но я все еще ее люблю. На каждом этапе», — поделился он.

«Да, у любого могут быть предпочтения. Но ты должна быть чертовски непривлекательной, чтобы они сочли тебя несимпатичной только из-за груди. Не бывает так, что вы целуетесь с парнем, он начинает трогать твою грудь, а потом говорит: "Что? Они маленькие?! Тогда я ухожу"», — поделился мнением @ElHage13.

«Грудь идеального размера — это та, которую разрешают потрогать», «Давай я расскажу тебе про самую отвратительную грудь, которую я видел. Она все равно была прекрасна», «Многие мужчины предпочитают грудь поменьше», — написали другие пользователи Reddit в комментариях.

Ранее пользовательница Twitter предложила обсудить в сети худшие способы расстаться с возлюбленным и создала тред, в котором юзеры социальной сети поделились своими историями.