В Тунисе одобрили вакцинацию «Спутником Лайт»

Тунис одобрил и зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве универсальной бустерной дозы. Об этом пишет ТАСС.

Решение было принято министерством здравоохранения Туниса. О результатах анализа российского препарата тунисским регулятором рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V» «проверкой технологических процессов». Она пояснила, что для одобрения препарата ВОЗ запрашивает данные о его безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства.

28 декабря стало известно, что Россия заняла пятое место в мире по экспорту вакцин от коронавируса, отгрузив получателям 93,4 миллиона доз препаратов. Первое место в рейтинге занял Китай, поставивший на экспорт 1487,6 миллиона доз вакцин. За ним следует Евросоюз (1366,8 миллиона доз), Индия (72,8 миллиона доз), США (348 миллионов доз).