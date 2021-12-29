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Киев предложил живущим в Крыму украинцам вакцинироваться на границе

Власти Украины предложили гражданам страны, живущим в Крыму, вакцинироваться на границе

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Власти Украины предложили соотечественникам, проживающим на территории Крыма, вакцинироваться прямо на границе. Об этом сообщает ТАСС.

В начале декабря на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар» и «Каланчак» на границе с Крымом начали делать прививки от COVID-19 препаратами Pfizer, Moderna и Coronavac. Отмечалось, что на границе будут дежурить мобильные бригады, они предложат на выбор вакцинироваться одним из трех препаратов.

Ранее сообщалось, что на Украине за полную вакцинацию от коронавируса стали платить. Пациенты получают поощрение в размере 1000 гривен (около 2700 рублей). Для этого нужно оформить заявку в специальном приложении, после чего деньги придут в течение 10 дней.

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Варвара Кошечкина
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