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Украинцам начали платить за вакцинацию от COVID-19

Совершеннолетним гражданам Украины заплатят 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине начали принимать заявки для выплат за вакцинацию от COVID-19. Поощрение заплатят полностью вакцинированным украинцам, оформить прошение можно с 13 декабря по 29 декабря. О нововведении сообщает «РБК-Украина».

На выплату могут рассчитывать совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и скачали специальное приложение. В приложении они должны оставить заявку, после чего деньги придут в течение 10 дней. Сумма выплаты составит 1000 гривен (около 2700 рублей).

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Поощрение приходит только на специальную карту «єПідтримка» (е-Поддержка), ее необходимо оформить заранее. Эта карта сделана для помощи украинским гражданам и бизнесу в период пандемии. Деньги нужно потратить за 4 месяца со срока получения, иначе они вернутся обратно в государственный бюджет. Для выдачи карты нужно обратиться в коммерческий банк, участвующий в программе.

Программу запустили раньше обещанного срока. В середине ноября выплаты анонсировал президент страны Владимир Зеленский, назначив старт оформления поддержки на 19 декабря. Граждане Украины, не имеющие смартфонов, получат деньги другим путем, уточнил президент.

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Дмитрий Настасьев
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