Американская экс-певица Бритни Спирс объяснила прекращение карьеры и обматерила своих родственников в Instagram.

По словам певицы, она больше не занимается музыкой, поскольку это приносит пользу только ее семье. Отказ — это один из способов заявить им: «Да идите вы», считает она. Спирс призналась, что все достижения доставляют ей страдания из-за того, что семья всегда ее использовала.

«Большинству сейчас кажется странным, почему я больше не занимаюсь музыкой... Люди не представляют, какие ужасные вещи происходили со мной лично. И после того, что я пережила, я боюсь людей и бизнеса! Они действительно причинили мне боль», — написала она. Знаменитость также обвинила сестру, которая исполнила ремикс на ее песню Till the World Ends на Radio Disney Music Awards — 2017. Спирс возмутилась тем, что ей телешоу отказывают, а ремиксы берут в прокат.

Ранее Спирс снялась в откровенном наряде и вновь вызвала споры в сети своим странным танцем. На размещенном в Instagram ролике 40-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения с распущенными волосами и с бутылкой воды в руке. Одни юзеры стали критиковать исполнительницу за странное поведение. «Ей нужна профессиональная помощь», «Тупица», «Что здесь происходит?». Другие, наоборот, — поддержали ее.