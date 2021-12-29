Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бритни Спирс объяснила прекращение карьеры и обматерила своих родственников

Американская певица Бритни Спирс обвинила свою семью в том, что они ее использовали
Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская экс-певица Бритни Спирс объяснила прекращение карьеры и обматерила своих родственников в Instagram.

По словам певицы, она больше не занимается музыкой, поскольку это приносит пользу только ее семье. Отказ — это один из способов заявить им: «Да идите вы», считает она. Спирс призналась, что все достижения доставляют ей страдания из-за того, что семья всегда ее использовала.

«Большинству сейчас кажется странным, почему я больше не занимаюсь музыкой... Люди не представляют, какие ужасные вещи происходили со мной лично. И после того, что я пережила, я боюсь людей и бизнеса! Они действительно причинили мне боль», — написала она. Знаменитость также обвинила сестру, которая исполнила ремикс на ее песню Till the World Ends на Radio Disney Music Awards — 2017. Спирс возмутилась тем, что ей телешоу отказывают, а ремиксы берут в прокат.

Ранее Спирс снялась в откровенном наряде и вновь вызвала споры в сети своим странным танцем. На размещенном в Instagram ролике 40-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения с распущенными волосами и с бутылкой воды в руке. Одни юзеры стали критиковать исполнительницу за странное поведение. «Ей нужна профессиональная помощь», «Тупица», «Что здесь происходит?». Другие, наоборот, — поддержали ее.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу
Бритни Спирс объяснила прекращение карьеры и обматерила своих родственников
Россиянка отдохнула в мигрантском районе Дубая и осталась в восторге
Названо число не имеющих права выезда из России должников
На московской дороге заметили сугроб на колесах
Кожаные сумки задумали заменить банановыми
В российском городе заметили танцующую голую куклу
Новак рассказал об уверенности России в реализации «Северного потока-2»
Туктамышева привела в восторг подписчиков новым фото с крыльями
Девушка нашла необычное место для свиданий и вызвала бурные обсуждения в сети
Польшу сочли наиболее вероятным союзником Украины в случае войны
Посольство России ответило на призыв Госдепа освободить американцев из тюрем
Боррель оценил требование России остановить расширение НАТО и ЕС на восток
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter