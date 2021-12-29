Силовые структуры
В российском городе ФСБ задержала замглавы района
В Челябинской области ФСБ задержала замглавы Ашинского района за махинации
ФСБ задержала первого заместителя главы Ашинского района Челябинской области Семена Авраменко по подозрению в махинациях с покупкой жилья для детей-сирот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, на Авраменко завели дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области за взятку задержан полицейский из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. За три миллиона рублей он обещал не привлекать к уголовной ответственности нарушившего закон россиянина.