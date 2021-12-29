В российском городе ФСБ задержала замглавы района

ФСБ задержала первого заместителя главы Ашинского района Челябинской области Семена Авраменко по подозрению в махинациях с покупкой жилья для детей-сирот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, на Авраменко завели дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области за взятку задержан полицейский из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. За три миллиона рублей он обещал не привлекать к уголовной ответственности нарушившего закон россиянина.