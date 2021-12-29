Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В российском городе ФСБ задержала замглавы района

В Челябинской области ФСБ задержала замглавы Ашинского района за махинации

Фото: страница «Ашинский район» во «ВКонтакте»

ФСБ задержала первого заместителя главы Ашинского района Челябинской области Семена Авраменко по подозрению в махинациях с покупкой жилья для детей-сирот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, на Авраменко завели дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области за взятку задержан полицейский из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. За три миллиона рублей он обещал не привлекать к уголовной ответственности нарушившего закон россиянина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
В Совфеде высказались о возможности возвращения смертной казни в России
Россиян предупредили об ограничениях выезда за рубеж из-за долгов
Под Петербургом полицейские изъяли у цыган наркотики и оружие
Появилось видео с насмерть замерзшим в Подмосковье школьником
Популярный комик рассказал о доходах в КВН
Турция создаст замену российским С-400
В СПЧ заявили о невозможности возвращения смертной казни в России
Теща и зять спрятали тело задушенной ими россиянки в болоте и получили срок
Путин внес в Государственную Думу законопроект о гражданстве
Историк кино раскрыл пол следующего Джеймса Бонда
В МИД оценили ситуацию с безопасностью в Афганистане при талибах
На пешеходном переходе в Москве водитель сбил двух женщин
Чубайс назвал важнейшее достижение России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter